Ранее президент России Владимир Путин в своих высказываниях таки подтвердил факты, что российские военные захватывали полуостров. Именно это и принял во внимание Европейский суд по правам человека, когда принимал решение по делу "Украина против России".

Да, суд принял к особому вниманию неоспоримые заявления Путина. Об этом говорится в решении ЕСПЧ. К теме Европейский суд все же рассмотрит дело Украины против России по Крыму Какие заявления делал Путин Первое заявление Путин озвучил на встрече с руководителями силовиков ночью с 22 на 23 февраля 2014 года. Тогда президент сказал, что он принял решение "начать работу по возвращению Крыма к России". Второе высказывание прозвучало в интервью 17 апреля 2014 года. Путин признал, что Россия "разоружила воинские подразделения и правоохранительные органы", а также, что "российские военнослужащие поддержали крымские силы самообороны". Что этому предшествовало Европейский суд 14 января 2021 года признал приемлемой жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

Теперь суд будет рассматривать дело "Украина против России" по существу.

Также ЕСПЧ отметил, что Россия фактически контролировала Крым с 27 февраля 2014 года, то есть еще до оккупации полуострова.

К слову, дело "Украина против России" касается жалоб на нарушение Россией прав крымчан. Украинское правительство подало заявление еще в 2014 году.