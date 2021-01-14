Раніше президент Росії Володимир Путін у своїх висловлюваннях таки підтвердив факти, що російські військові захоплювали півострів. Саме це й взяв до уваги Європейський суд із прав людини, коли ухвалював рішення щодо справи "Україна проти Росії".

Так, суд взяв до особливої уваги беззаперечні заяви Путіна. Про це мовиться у рішенні ЄСПЛ. До теми Європейський суд таки розгляне справу України проти Росії щодо Криму Які заяви говорив Путін Першу заяву Путін озвучив на зустрічі з керівниками силовиків вночі з 22 на 23 лютого 2014 року. Тоді президент сказав, що він ухвалив рішення "розпочати роботу з повернення Криму до Росії". Друге висловлювання пролунало в інтерв'ю 17 квітня 2014 року. Путін визнав, що Росія "роззброїла військові підрозділи та правоохоронні органи", а також, що "російські військовослужбовці підтримали кримські сили самооборони". Що цьому передувало Європейський суд 14 січня 2021 визнав прийнятною скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Тепер суд розглядатиме справу "Україна проти Росії" по суті.

Також ЄСПЛ зауважив, що Росія фактично контролювала Крим з 27 лютого 2014 року, тобто ще до окупації півострова.

До слова, справа "Україна проти Росії" стосується скарг на порушення Росією прав кримчан. Український уряд подав заяву ще у 2014 році.