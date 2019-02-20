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      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами

      ЦРУ 206 Читати новину українською

      Из-за платежек на газ разгорелась настоящая вражда: в счетах появились непонятные коэффициенты, в три раза большие нормы потребления , а у тех, у кого счетчика нет, еще и долги с 2015 года.

      Все эти высокие платежки поступают украинцам от местных облгазов. В основном это – негосударственные компании, две трети которых до сих пор связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.

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      Почему нормы потребления на газ пересмотрели

      Считать по-новому в декабре 2018 года разрешил Верховный суд по иску компании "Хмельницкгаз" – из-за чисто формальных причин правительственные 3,3 куба на человека признали незаконными и восстановили до 10 кубов, как было в 1990-х.


      Верховный суд отменил постановление Кабмина от 23 марта 2016

      Компания ПАО "Хмельницкгаз", из-за которой и возобновили старые советские нормы, находится на 65% у частных владельцев. Более половины акций – у фирмы "Газтек". Еще почти 15% – у гражданина Российской Федерации Владимира Луняка. Еще одна часть – у "Нафтогаза".

      По данным министра Насалыка, без счетчиков сейчас более 3,3 миллиона домохозяйств. Если в каждом из них проживает хотя бы два человека, то это уже 6,6 миллиона украинцев.

      То есть если раньше все эти люди потребляли почти 22 миллиона кубов в месяц, то теперь – более 64,5. Поэтому цена вопроса – почти 43 дополнительных миллионов кубов газа.


      Это – более 366 000 000 гривен для облгазов только за декабрь

      30 января Кабмин решил вернуть нормы потребления газа до 3,3 на человека, однако гарантии, что их не обжалуют снова, нет.

      О счетчиках и их отсутствие

      Вместо того, чтобы заниматься установкой счетчиков, облгазы судятся за нормы. Проблему же со счетчиками, которую до сих пор не могут решить облгазы, правительство доверило "Нафтогазу". Компания сможет установить счетный прибор бесплатно, но выдвигает два условия: Кабмин должен выделить деньги, а потребители подписать прямые контракты.

      Но дело в том, что за эти счетчики украинцы уже заплатили. Ведь закон обязал всех поставщиков газа заложить деньги на счетные приборы в тариф и установить их сначала до 2018 года, а теперь уже до конца 2020-го.

      Проблемы есть даже у потребителей со счетчиками: им стали считать так называемый температурный коэффициент. Поэтому перерасчеты осуществляются в зависимости от того, где физически находится счетчик – на улице или в помещении.

      Согласно этим коэффициентами облгазы еще и сообщают Украинские о долгах с 2015 года. Но пока только сообщают.


      Юридических оснований взыскать долг в облгазов нет

      Специалисты Нафтогаза говорят – такие коэффициенты к бытовым потребителям – незаконные, легально приписывать только юридическим лицам.

      Почему в столице у жителей без счетчика суммы за отопление выросли почти в три раза – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Энергетика Кабинет Министров Украины Нафтогаз Газ Тарифы на газ ЦРУ
      Источник: 24 канал
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