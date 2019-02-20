Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами

Через платіжки на газ розгорілась справжня ворожнеча: у рахунках з'явились незрозумілі коефіцієнти, втричі більші норми споживання , а у тих, в кого немає лічильника, ще й борги з 2015 року.

Усі ці зависокі платіжки надходять українцям від місцевих облгазів. Здебільшого це – недержавні компанії, дві третини яких і досі пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем.

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Чому норми споживання на газ переглянули

Рахувати по-новому у грудні 2018 року дозволив Верховний суд за позовом компанії "Хмельницькгаз" – через суто формальні причини урядові 3,3 куба на людину визнали незаконними й відновили до 10 кубів, як було в 1990-х.



Верховний суд скасував постанову Кабміну від 23 березня 2016 року

Компанія ПАТ "Хмельницькгаз", через яку й відновили старі радянські норми, перебуває на 65% у приватних власників. Понад половина акцій – у фірми "Газтек". Ще майже 15% – у громадянина Російської Федерації Володимира Луняка. Ще одна частина – у "Нафтогазу".

За даними міністра Насалика, без лічильників зараз понад 3,3 мільйона домогосподарств. Якщо у кожному з них проживає хоча б дві людини, то це вже 6,6 мільйона українців.

Тобто якщо раніше усі ці люди споживали майже 22 мільйони кубів на місяць, то тепер – понад 64,5. Тож ціна питання – майже 43 додаткових мільйони кубів газу.



Це – понад 366 мільйонів гривень для облгазів лише за грудень

30 січня 2019 року Кабмін вирішив повернути норми споживання газу до 3,3 на людину, проте немає гарантій, що їх не оскаржать знову.

Про лічильники та їх відсутність

Замість того, щоб займатися встановленням лічильників, облгази судяться за норми. Проблему ж з лічильниками, яку й досі не можуть вирішити облгази, уряд довірив "Нафтогазу". Компанія зможе встановити лічильний прилад безкоштовно, та висуває дві умови: Кабмін має виділити гроші, а споживачі підписати прямі контракти.

Та річ у тім, що за ці лічильники українці вже заплатили. Адже закон зобов'язав усіх постачальників газу закласти гроші на лічильні прилади у тариф й встановити їх спочатку до 2018 року, а тепер вже до кінця 2020-го.

Проблеми є навіть у споживачів з лічильниками: їм почали рахувати так званий температурний коефіцієнт. Тому перерахунки здійснюються залежно від того, де фізично знаходиться лічильник – на вулиці чи в приміщенні.

Згідно з цими коефіцієнтами облгази ще й повідомляють українців про борги з 2015 року. Та поки тільки повідомляють.



Юридичних підстав стягувати борг в облгазів нема

Спеціалісти "Нафтогазу " зазначили, що такі коефіцієнти до побутових споживачів незаконні, їх легально приписувати лише юридичним особам.

Чому у столиці в мешканців без лічильника суми за опалення зросли майже утричі – дивіться у програмі.