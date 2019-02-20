10:21
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами

      ЦРУ 420 Читать новость на русском

      Через платіжки на газ розгорілась справжня ворожнеча: у рахунках з'явились незрозумілі коефіцієнти, втричі більші норми споживання , а у тих, в кого немає лічильника, ще й борги з 2015 року.

      Усі ці зависокі платіжки надходять українцям від місцевих облгазів. Здебільшого це – недержавні компанії, дві третини яких і досі пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем.

      Читайте також: Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали

      Чому норми споживання на газ переглянули

      Рахувати по-новому у грудні 2018 року дозволив Верховний суд за позовом компанії "Хмельницькгаз" – через суто формальні причини урядові 3,3 куба на людину визнали незаконними й відновили до 10 кубів, як було в 1990-х.


      Верховний суд скасував постанову Кабміну від 23 березня 2016 року 

      Компанія ПАТ "Хмельницькгаз", через яку й відновили старі радянські норми, перебуває на 65% у приватних власників. Понад половина акцій – у фірми "Газтек". Ще майже 15% – у громадянина Російської Федерації Володимира Луняка. Ще одна частина – у "Нафтогазу". 

      За даними міністра Насалика, без лічильників зараз понад 3,3 мільйона домогосподарств. Якщо у кожному з них проживає хоча б дві людини, то це вже 6,6 мільйона українців. 

      Тобто якщо раніше усі ці люди споживали майже 22 мільйони кубів на місяць, то тепер – понад 64,5. Тож ціна питання – майже 43 додаткових мільйони кубів газу.


      Це – понад 366 мільйонів гривень для облгазів лише за грудень 

      30 січня 2019 року Кабмін вирішив повернути норми споживання газу до 3,3 на людину, проте немає гарантій, що їх не оскаржать знову.

      Про лічильники та їх відсутність

      Замість того, щоб займатися встановленням лічильників, облгази судяться за норми. Проблему ж з лічильниками, яку й досі не можуть вирішити облгази, уряд довірив "Нафтогазу". Компанія зможе встановити лічильний прилад безкоштовно, та висуває дві умови: Кабмін має виділити гроші, а споживачі підписати прямі контракти. 

      Та річ у тім, що за ці лічильники українці вже заплатили. Адже закон зобов'язав усіх постачальників газу закласти гроші на лічильні прилади у тариф й встановити їх спочатку до 2018 року, а тепер вже до кінця 2020-го.

      Проблеми є навіть у споживачів з лічильниками: їм почали рахувати так званий температурний коефіцієнт. Тому перерахунки здійснюються залежно від того, де фізично знаходиться лічильник – на вулиці чи в приміщенні. 

      Згідно з цими коефіцієнтами облгази ще й повідомляють українців про борги з 2015 року. Та поки тільки повідомляють.


      Юридичних підстав стягувати борг в облгазів нема

      Спеціалісти "Нафтогазу " зазначили, що такі коефіцієнти до побутових споживачів незаконні, їх легально приписувати лише юридичним особам.

      Чому у столиці в мешканців без лічильника суми за опалення зросли майже утричі – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Ради, – адвокат
      сьогодні
      2075
      Теги: Новини України Комунальні послуги Енергетика Кабінет Міністрів України Нафтогаз Газ Тарифи на газ ЦРУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      сьогодні , 10:05 Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      Юлія Девда 540
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 10:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 3865
      Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      сьогодні , 09:01 Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      207
      Девять опавших роз: истории украинок, погибших на Донбассе
      сьогодні , 08:20 Девять опавших роз: истории украинок, погибших на Донбассе
      Ольга Омельянчук 4243
      Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
       9 лютого 2017 , 22:10
      Фантастичні статки і знущання над дітьми: що ще приховує монастир Владики Лонгіна
       26 квітня 2016 , 22:52 34
      Хто живиться з "Укрзалізниці": державна годівниця на мільярди для обраних
       14 лютого 2017 , 22:36
      Як бурштинова лихоманка захоплює нові землі
       7 червня 2016 , 21:54
      Пекучий попіл "Вікторії": як цілий рік шукають винних і карають "стрілочників"
       14 вересня 2018 , 09:00
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
       5 грудня 2018 , 09:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук