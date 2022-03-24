В Высокополье на Херсонщине россияне издеваются над местными
24 марта 2022 , 21:00Читати новину українською
Источник:Высокопольская община
На Херсонщине российские захватчики издеваются над местными. В частности, в поселке Высокополье 10 дней нет электричества.
Активисты сообщают, что на этом оккупанты не останавливаются. Они продолжают издевательства над местными.
К теме Над Одесчиной уничтожили российскую ракету
Сегодня заходили во дворы, некоторых выгоняли из собственного жилья, некоторых забрали, а у некоторых позабирали телефоны,
– говорят активисты.
В то же время начал работу один из местных магазинов.
В оккупированном Херсоне вывесили новый флаг Украины: смотрите видео