В Высокополье на Херсонщине россияне издеваются над местными

На Херсонщине российские захватчики издеваются над местными. В частности, в поселке Высокополье 10 дней нет электричества.

Активисты сообщают, что на этом оккупанты не останавливаются. Они продолжают издевательства над местными.

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Сегодня заходили во дворы, некоторых выгоняли из собственного жилья, некоторых забрали, а у некоторых позабирали телефоны,

– говорят активисты.

В то же время начал работу один из местных магазинов.

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