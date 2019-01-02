Высотки с подземным паркингом вырастут возле Стрыйского парка во Львове: визуализация

Возле Стрыйского парка во Львове появится жилой квартал с подземным паркингом, в котором также будут предусмотрены общественные помещения.

Два многоквартирных дома построят на улице Карманского, 7А.

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Согласно градостроительным условиям и ограничениям, которые утвердил исполком горсовета, высотность домов не должна превышать 9 этажей.



Визуализация жилого квартала на улице Карманского во Львове

Высота первой многоэтажки составит 24 метра, вторая будет на 10 метров выше. Земельные участки, выделенные под строительство, предназначены для строительства малоэтажки (4-9 этажей).



Как будет выглядеть новый жилой квартал возле Стрыйского парка во Львове

Как информирует местное издание "Твой город", работы будет выполнять ООО "Гиацинт-Люкс". Согласно данным системы Youcontrol, оно зарегистрировано по месту строительства на улице Карманского во Львове.



На улице Карманского во Львове построят две многоэтажки

Ранее стало известно, что на улице Волошской, что тоже недалеко от крупнейшего во Львове Стрыйского парка, построят необычный офисный центр и высотный каскад.