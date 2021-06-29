Высшему совету правосудия оставили малые полномочия, – нардеп о старте судебной реформы

Верховная Рада приняла законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Он предусматривает, что основную роль в отборе судей получили международные эксперты.

Что предусматривает новый закон

Кроме того, право определять окончательный состав – за конкурсной комиссией, а не ВСП. Об этом рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат фракции "Слуга Народа" Денис Маслов.

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Он отметил, что Высший совет правосудия будет выбирать кандидатов только среди добропорядочных и компетентных судей, которых до этого будут проверять в конкурсной комиссии. Других претендентов не будут допускать.

Высшему совету правосудия, кто бы что ни говорил, в этом процессе им достаточно малые полномочия оставили. Ему (придется – 24 канал) из двух человек выбрать одного,

– отметил нардеп.

По словам Маслова, в процессе создания нового закона, Высший совет правосудия оставили лишь потому, что это конституционный национальный орган. Однако ВСП оставляли с весьма номинальными полномочиями.

Такое решение приняли для того, чтобы были аргументы для конституционного производства, что этот орган принимал участие в отборе судей членов ВККС и для того, как объяснил депутат, чтобы нивелировать возможные требования об определении его неконституционным.

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Старт судебной реформы

Маслов подчеркнул, что депутаты из других политсил могут направить закон, после его подписания, на рассмотрение в Конституционный Суд, относительно определения конституционности определенных положений законопроекта.

У меня есть опасения относительно конституционности всех норм этого законопроекта. Особенно в части определяющего участия международных экспертов,

– пояснил депутат.

В то же время по его мнению, этот законопроект является стартом судебной реформы. В Украине впервые разрешили международным экспертам участвовать в отборе судей.

Денис Маслов о новом законе относительно ВККС: смотрите видео