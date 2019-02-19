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      Высший совет юстиции фактически нивелировал выводы общественности, – Козаченко о конкурсе в суд

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      Свыше 100 выводов, которые Министерство юстиции передало в Высший совет правосудия, там оставили без рассмотрения.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Козаченко.

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      Об отборе в Верховный суд

      Она напомнила, что для проверки судей Майдана даже создали специальную комиссию.

      Но Высший совет юстиции фактически нивелировал его выводы и сделал все, чтобы сохранить тот состав суда, который существовал еще во времена Януковича,
      – отметила Козаченко.

      И добавила, что когда происходила судебная реформа, согласно закону создали и общественный совет добропорядочности. Но в большинстве случаев его выводы просто не приняли во внимание.

      Чем занимается ОСД?
      Это – независимый орган в системе судоустройства Украины. Общественный совет добропорядочности состоит из 20 членов, которые избираются сроком на два года и работают на волонтерских началах. ОСД собирает, проверяет и анализирует информацию в отношении судьи или кандидата на должность судьи и передает ее Высшей квалификационной комиссии судей.

      Козаченко отметила, что по состоянию на 19 февраля Высшая квалификационная комиссия судей проанализировала уже 9 из 44 отрицательных заключений в отношении кандидатов в Верховный суд. Однако никаких оснований прекратить участие недобропорядочных кандидатов в конкурсе комиссия так и не нашла.

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      Женщина отметила, что после Революции Достоинства впервые в истории Украины задекларировали, что нужно проверить всех действующих судей на добропорядочность и сделать их переаттестацию. К сожалению, этого так и не смогли сделать. К тому же конкурсанты до сих пор не знают, по какой системе проходит отбор и как им начисляются баллы.

      О судье Брынцеве

      В частности, Комиссия уже рассмотрела дело судьи Хозяйственного суда Харьковской области Алексея Брынцева, ранее ОСД обнаружил его связь с политическими силами.

      Олексій Бринцев
      Алексей Брынцев

      Кроме этого, председатель Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте рассказала, что отец Брынцева был судьей Конституционного суда – именно он в 2010 году принял решение, которое дало неограниченные полномочия Януковичу и положило начало узурпации власти президентом-беглецом.

      О судье Титове

      Еще один кандидат в Верховный суд – Максим Титов, его отец – член Высшей квалификационной комиссии судей. Его отец может взять самоотвод и не голосовать, но понятно, как будут делать его коллеги,
      – предположила юрист.

      На протяжении 25 лет независимой Украины не существовало прозрачной системы как стать судьей. "Если не было прозрачного конкурса, правил или комиссии, то кому же тогда служат судьи, которые выносят такие важные для страны решения", – отметила Козаченко.

      О судье Могиле

      Претендует на должность в Верховном суде и этот судья, он является племянником Кивалова. За шесть лет он сделал невероятную карьеру и стал судьей Высшего хозяйственного суда Украины. Это невозможно, если твой дядя, конечно, не Кивалов.

      Сергій Могил
      Судья Сергей Могил

      Об отборе в Антикоррупционный суд

      Козаченко напомнила, что помимо Верховного суда в Украине сейчас формируется также и Антикоррупционный. Там, согласно закону, сформирован Совет международных экспертов.

      То есть иностранцы, проверяя факты, обращения и обстоятельства, не выбирают для нас судей, но могут сказать, кому точно нельзя занимать эти должности,
      – объяснила она.

      И добавила: если трое из шести членов Совета международных экспертов проголосуют "против", тогда такое лицо должно покинуть конкурс. Всего в Антикоррупционном суде 113 должностей. Международные эксперты получили 49 негативных выводов в отношении судей и только в семи случаях такие кандидаты смогли продолжить участие в отборе.

      "Нужно вести собеседования публично. И показывать их людям, чтобы они видели, кто из судей скрывает имущество и подает неправдивые декларации", – подытожила Козаченко.

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      Теги: Новости Украины Сергей Кивалов Высший совет правосудия Министерство юстиции Верховный суд Украины Судьи Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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