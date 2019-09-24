Высший совет правосудия избрал нового главу

Андрей Овсиенко избран новым руководителем Высшего совета Правосудия. Перед этим ВСП удовлетворило заявление об увольнении предыдущего председателя Владимира Говорухи.

На заседании совета Владимир Говоруха пояснил, что уволился из-за состояния своего здоровья. Члены совета поддержали его решение. Путем тайного голосования они отдали свои голоса за Андрея Овсиенко.

Важно! Планы Зеленского по судебной реформе: как сделать ее эффективной

Новый руководитель ВСП – родом из Волыни. Избран членом Высшего совета правосудия 15 марта 2017 года. С мая работал секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.

Что такое Высший совет правосудия?Орган судейского самоуправления, который должен обеспечивать независимость судебной власти, а также следить за благопристойностью и профессионализмом судей.



Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.



Решение об избрании председателя ВСП считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава совета.

Шокирующие решения украинских судей: сколько получают денег с налогов украинцев