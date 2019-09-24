17:18
24 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін піднімає бойовий дух армії. Сматріни нєвєсти для Пині
      Вєсті Кремля
      21:58, 23 вересня
      Вєсті.UA: Підвищення зарплат Шредінгера. Нє віноват Труба, Портнов сам прішол
      Вєсті.UA
      19:55, 23 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Вища рада правосуддя обрала нового голову

      47 Читать новость на русском
      Андрій Овсієнко
      Андрій Овсієнко / vru.gov.ua

      Андрій Овсієнко обраний новим керівником Вищої ради Правосуддя. Перед цим ВРП задовільнила заяву про звільнення попереднього голови Володимира Говорухи.

      На засіданні ради Володимир Говоруха пояснив, що звільнився через стан свого здоров'я. Члени ради підтримали його рішення. Шляхом таємного голосуванни вони віддали свої голоси за Андрія Овсієнка.

      Важливо! Плани Зеленського щодо судової реформи: як зробити її ефективною

      Новий керівник ВРП – родом з Волині. Обраний членом Вищої ради правосуддя 15 березня 2017 року. З травня працював секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.

      Що таке Вища рада правосуддя?Орган суддівського врядування, що має забезпечувати незалежність судової влади, а також слідкувати за доброчесністю та професійністю суддів.

      Голова ВСП обирається з членів ради терміном на два роки на засіданні ради таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.

      Рішення про обрання голови ВСП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу ради.

      Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців

      blog_ava
      Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      сьогодні
      22888
      Теги: Новини України Новини політики Вища рада правосуддя Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      сьогодні , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации
      Блог Соцмережі 161
      Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      сьогодні , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах
      Тетяна Мартинюк 371
      Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      сьогодні , 16:04 Як кандидат у губернатори Одеси Болдін "відмазував" від СІЗО підозрюваного у вбивстві Гандзюк
      193
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 16:00 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 3648
      Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      сьогодні , 15:37 Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва
      Ірина Поліщук 4422
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук