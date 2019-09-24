Вища рада правосуддя обрала нового голову

Андрій Овсієнко обраний новим керівником Вищої ради Правосуддя. Перед цим ВРП задовільнила заяву про звільнення попереднього голови Володимира Говорухи.

На засіданні ради Володимир Говоруха пояснив, що звільнився через стан свого здоров'я. Члени ради підтримали його рішення. Шляхом таємного голосуванни вони віддали свої голоси за Андрія Овсієнка.

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Новий керівник ВРП – родом з Волині. Обраний членом Вищої ради правосуддя 15 березня 2017 року. З травня працював секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.

Що таке Вища рада правосуддя?Орган суддівського врядування, що має забезпечувати незалежність судової влади, а також слідкувати за доброчесністю та професійністю суддів.



Голова ВСП обирається з членів ради терміном на два роки на засіданні ради таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів з будь-якою кількістю кандидатур, запропонованих членами Вищої ради правосуддя.



Рішення про обрання голови ВСП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини конституційного складу ради.

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