На выставке представлены последние модели гробов и надгробий, а также – новинки похоронной отделки. Более того, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу.

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Устроили шоу-показ среди гробов

Судя по фото, экспонатами на выставке являются гробы, надгробия, оборудование для производства памятников и гравировка. А также украшения, фурнитура и другая продукция мемориальных услуг.

На выставку пришли многие. Вероятно, посетители выбирали продукцию для своих мужчин, воюющих в Украине.

Сообщается, что на мероприятии кроме деловой части и представления продукции проводятся мастер-классы и конкурсы. Также на фоне гробов проходит шоу-показ "траурной моды" и творческих костюмов "по авторскому проекту "Преображение".

В Москве проходит выставка похоронной продукции / Фото Коммерсант

Кроме того, гостей развлекали танцами с дрессированной змеей.

Что происходит в России во время войны

Командующего оккупантами на востоке Александра Лапина уволили. Ранее генерала критиковали Кадыров с Пригожиным, а теперь ему вроде бы нашли замену. Российские СМИ пишут, что официально власти не объяснили, что произошло с Лапиным.

30 октября четверо "чмобиков" устроили шабаш в Запорожской области. Они зарезали сразу 13 коров на ферме, где базируются оккупанты. Затем они выгнали из дома владельца фермы. А уже дальше "мобики" полезли драться к своим коллегам, которые в то время несли службу поблизости.

В России приостановили мобилизацию, но это не точно. По словам Алексея Громова, в стране продолжается скрытая мобилизация.

Следует отметить, что России тяжело дается мобилизация и ее проведение отрицательно сказывается на экономике. Сотрудница Института изучения войны Наталья Бугаева заявила, что Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

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