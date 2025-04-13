Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, отметив, что выставка имеет цель привлечь внимание международных сообществ и медийщиков. Украина работает над возвращением всех гражданских пленных.

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Детали выставки, посвященную журналистам

Народный депутат отметил, что инициаторами выставки выступили Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады, Integrites и Институт массовой информации, который обеспечивал сбор материалов о журналистов, которые оказались в российском плену. Их оккупанты арестовали в Крыму, Мелитополе и даже на оккупированной Киевщине в начале полномасштабного вторжения.

Так, Влад Есипенко, Дмитрий Хилюк, который до сих пор не имеет юридического статуса (россияне давят на него, чтобы он признал себя комбатантом), и Ирина Данилович, которая имеет тяжелые заболевания, отбывают фальсифицированные сроки еще с 2022 года,

– сказал он.

Отец Рощиной получил письмо, где россияне сообщили, что она ехала из Таганрога в Москву для подготовки к обмену, но умерла. Однако известно, что в российской тюрьме ее пытали, Виктория также объявляла голодовку. Россия до сих пор не вернула ее тело.

Выставка имеет ключевую задачу – привлечь внимание международного сообщества, а именно Европарламента, к проблеме гражданских заложников в России, которые подвергаются пыткам и нуждаются в лечении,

– подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что выставка направлена именно на тему журналистов, ведь они, согласно международным стандартам, имеют усиленное право доступа для освещения информации о войне. Обе стороны должны следить за безопасностью для них.

Россия же видит в надписи "Press" главную цель. Институт массовой информации зафиксировал более 800 подобных случаев. Враг пытается заставить украинских медийщиков к коллаборации путем издевательства над ними.

Нам важно, чтобы журналисты со всего мира спрашивали у своих правительств, что они делают, чтобы их украинских коллег освободили. Украина же делает все возможное, список с 30 заложниками есть на столе во всех международных организациях,

– подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что к выставке также присоединилась бывшая болгарская журналистка Марьяна Кацарова, которая сейчас является докладчиком ООН по нарушениям прав человека в России. Она активно присоединилась к тому, чтобы случай убийства Рощиной был последним.