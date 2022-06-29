Что делает русское горелое железо в сердце Варшавы

По итогам прошедших суток хотел написать о другом. Но важным считаю это.

Два фото

Первое. Девочка после недавнего обстрела Киева (подобных фото с детьми в последние дни, к сожалению, много). Второе. Дети в Варшаве, топающие вдоль открывшейся на днях выставки уничтоженной нашими войсками российской техники

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Это наглядная визуализация пропасти между тем, в чём живут наши дети. И в чём живут дети людей, от кого зависят поставки нам оружия и другой помощи.

фото – ГСЧС, фейсбук Алексея Копытько

Польским друзьям – искренняя благодарность, они понимают наше состояние лучше многих и всесторонне поддерживают. Но даже от тех, кто вовлечен в организацию помощи, я получил отзывы – "ты знаешь, мы не думали, что это так жутко, когда представляешь, что вот это на наших улицах рядом с нашими детьми, нашими домами…".

Слова не работают

Даже кадры не помогают. Остались острые края искорёженного металла и запах войны.

Я вижу, что все рациональные аргументы уже произнесены по тысяче раз. Две горелые железяки в историческом центре ломают пространство, им там не место, как и на Михайловской площади в Киеве. Контраст же ещё цепляет.

Есть надежда, что так мы достучимся ещё до какой-то части людей. Возможно, это станет одной из тех последних капель, которая позволит толкнуть решения в пользу Украины.

Варвары близко

Ужас перед Россией в европейских столицах накладывается на самообман, что их это не коснётся. Путин так далеко не зайдёт. Они как-то договорятся.

Мы им напоминаем, что договориться – не получится, их же собственный опыт об этом кричит. И если мы не удержимся, то далеко зайдёт не только Путин. И что эта орда – она совсем рядом.

Я не знаю, как по факту сработают наши выставки в Европе. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько далеко на запад мы продвинемся с этими железяками. Буквально.

Поляки очень сильно помогают, в Польше уже есть план продолжения, определён следующий город. Переговоры по другим странам идут. Где-то власти открыты, где-то осторожны.

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