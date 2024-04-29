Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что Кремль очень боится поставок помощи Украине от США. Западная техника может существенно изменить ситуацию на фронте.

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Цель выставки

По словам российского оппозиционного журналиста, выставка западной военной техники является обычным самовосхвалением. Это является реакцией на помощь Украине от США на 61 миллиардов долларов. Понятно, что западная техника намного лучше российской, поэтому оккупанты пытаются показать миру, как они "легко" ее уничтожают.

Эта выставка не нацелена на то, чтобы россияне с большей решимостью шли на войну. Она является компенсацией страха,

– объяснил Яковенко.

Также он добавил, что поставки техники Украине от США могут изменить ситуацию на линии фронта, не в лучшую сторону для россиян и сделать 2024 год переломным для Украины. Кремль это осознает, поэтому боится.

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