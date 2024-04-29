Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Кремль дуже боїться постачання допомоги Україні від США. Західна техніка може суттєво змінити ситуацію на фронті.

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Мета виставки

За словами російського опозиційного журналіста, виставка західної військової техніки є звичайним самовихвалянням. Це є реакцією на допомогу Україні від США у розмірі 61 мільярда доларів. Зрозуміло, що західна техніка є набагато краща за російську, тому окупанти намагаються показати світу, як вони "легко" її знищують.

Ця виставка не націлена на те, щоб росіяни з більшою рішучістю йшли на війну. Вона є компенсацією страху,

– пояснив Яковенко.

Також він додав, що постачання техніки Україні від США може змінити ситуацію на лінії фронту, не в кращу сторону для росіян та зробити 2024 рік переломним для України. Кремль це усвідомлює, тому боїться.

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