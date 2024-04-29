Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зауважив 24 Каналу, що Кремль докладе чималих зусиль, аби захистити це дійство.

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Чи буде парад у Москві

Яковенко вважає, що надання Україні ATACMS не грає ролі у цьому випадку. Адже дальність ураження цих ракет становить 300 кілометрів, а до Москви дещо більша відстань.

Я думаю, що парад відбудеться – занадто багато вкладено у цей міф "побєдобєсія", щоб зараз відмовитися,

– сказав опозиційний журналіст.

Водночас він зауважив, що Україна має зброю, а саме дрони, які здатні бити на 2 тисячі кілометрів. З огляду на це росіяни докладуть суттєвих зусиль, аби захистити цей парад.

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Російський опозиційний журналіст не виключає, що цю перемогу Путін скоро почне приписувати собі особисто – не Росії, не Радянському Союзу, не антигітлерівській коаліції.

Для путінської міфології немає майбутнього, але є минуле,

– зауважив Яковенко.

Звичайно ж, додав він, кремлівський диктатор не може від цього відмовитися, тому що це стрижневий світ. Тому парад відбудеться, а які будуть наслідки – невдовзі побачимо.

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