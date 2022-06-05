Теперь в регионе на время отсутствует пропаганда Кремля. Об этом сообщил вечером того же дня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как описал эти действия Андрющенко

Пока эфирное телевидение недоступно в Донецке и в оккупированной части области. Советник мэра отметил, что "была пропаганда, а теперь нет".

Такой выстрел уже не в ногу, а аккуратно в мозг русско-донецкой пропаганды,

– написал Андрющенко.

Он не сообщил, во что именно россияне попали. Однако скорее речь об одной из телевизионных башен.

Что известно обстрелы Донецка

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что кафиры начали обстрелы вечером 4 июня. Они это делали для создания картинки пропагандистским СМИ. Те этим воспользовались и стали писать, что в Донецке прозвучала серия взрывов. Якобы это звук попадания 40 снарядов из "Града" по центру города. Мол, это сделали именно ВСУ.

Однако эти заявления пропагандистов разбились о заявлениях очевидцев из оккупированного областного центра Донбасса:

Стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском.

В Калининском прилет, из Макеевки вылет, все очевидно.

вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 штук.

Люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить, что Украина плохая.

В общем, действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации", и еще раз подчеркивают циничность захватчиков.

– отреагировали на это СНБО.

Там акцентировали, что циничность оккупационных властей подтверждает именно готовность обстреливать гражданских, которых они якобы защищают.

СБУ показала пропагандистские методички Кремля

Также 5 июня Служба безопасности Украины показала пропагандистские методы россиян. Это был один из документов, периодически получающих все крупнейшие медиа России. Из интереснейшего там было то, что ФСБ-шники из 5 отдела начали признавать, что россияне уже не понимают, какова целесообразность войны против Украины.

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