На обращение Путина к федеральному собранию согнали все "сливки" российских властей. Потом в таком же составе всех этих извергов нужно будет судить на специальном трибунале.

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"Высокоинтеллектуальные лица" российской элиты

Пока все эти преступники собрались слушать своего бункерного "царька", российские оккупанты продолжают гибнуть в Украине. За почти год полномасштабной войны они лишились почти 145 тысяч собственных военных. Но их это совсем не волнует.

Лавров, Шойгу и другие приспешники ждут выступление Путина / Скриншот с видео

"Высокоинтеллектуальные" лица российской элиты. Шойгу сидит, Матвиенко пришла. Лавров соскучился и сидит с гнилым взглядом. Лицо Шойгу смотрит куда-то в "светлое" будущее. А Медведев отвернулся,

– прокомментировала фотографию ведущая 24 Канала Ирина Узлова.

Фсбшник Кирилл также приехал на главный шабаш / Скриншот с видео

На своем выступлении Владимир Путин продолжил рассказывать разный бред о "неонацистах", "киевском режиме" и других абсурдных вещах. В войне, конечно, диктатор обвинял "коллективный Запад" и в очередной раз оправдывал Россию. Будто бы она ни на кого не нападала, а только защищается.

Ведущая 24 Канала разнесла российскую "элиту", собравшуюся слушать бункерного диктатора: смотрите видео

Бункерный карлик каждый раз рассказывает такой бред. Видно, что приспешники внимательно его слушали. Главный "любитель алкоголя" Дмитрий Медведев особенно тщательно подготовился к выступлению "царя".

Медведев очень внимательно слушал Путина / Скриншот с видео

Еще один внимательный слушатель / Скриншот по видео

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