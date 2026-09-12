Путин заговорил о "диких джунглях": посмотрите, во что он превратил в Россию и все вокруг нее

Владимир Путин вновь решил объяснить миру, как устроен этот мир. На этот раз – на саммите БРИКС. Он рассказывал о "цветущем саде" и "диких джунглях", о колониальном мышлении Запада, экономическом диктате, санкциях и новом многополярном мире.

И я слушаю все это и думаю: Владимир Владимирович, а вы давно не смотрели вокруг себя? Ведь если уж говорить об империях, колониализме и джунглях, то Путину стоило бы начать с России. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Кто здесь на самом деле строит империю?

Путин обвиняет Запад в том, что тот якобы мыслит в колониальных категориях.

Это говорит человек, который ведет захватническую войну против соседнего государства.

Человек, который до сих пор не может смириться с распадом Советского Союза.

Которая рассказывает, кому должны принадлежать украинские территории, на каком языке нам говорить, в каких союзах быть и вообще имеем ли мы право сами определять собственное будущее.

Кто же тогда здесь империя?

Кто пытается захватывать чужие земли?

Кто отправляет армию через международно признанные границы?

Кто превращает независимое государство в территорию, которую якобы можно просто вписать в свою карту?

И после этого Путин выходит на международный саммит и рассказывает миру о колониализме.

"Дикие джунгли" начинаются гораздо ближе

Особенно прекрасна путинская метафора о "цветущем саде" и "диких джунглях".

Ведь буквально в тот же день, когда он размышляет о новом справедливом мировом порядке, Россия наносит удар по Кривому Рогу.

Два человека погибли.

Еще четверо были ранены.

Удар пришелся по гражданскому предприятию – "АрселорМиттал Кривой Рог".

Повреждены производственные и вспомогательные объекты.

Вот вам и вся разница между красивыми словами и реальностью.

На международных площадках Путин рассказывает о справедливости. А в Украине его ракеты убивают людей.

А потом нам говорят, что Россия не представляет угрозы для Европы

Путин параллельно уверяет, что никакой российской угрозы для Европы не существует. Европейские элиты, мол, просто запугивают собственное население.

И практически одновременно Дмитрий Медведев угрожает Литве. Говорит, что она может "исчезнуть с карты мира". Упоминает ядерное оружие. Рассказывает, что пятая статья НАТО якобы не сработает.

То есть схема прекрасная.

Путин говорит: мы вам не угрожаем. А его бывший президент объясняет стране НАТО, как она может исчезнуть с карты. И все это почти одновременно.

Война против Европы уже не ограничивается Украиной

И здесь проблема значительно шире, чем слова Медведева.

Мы видим диверсии, кибератаки, скрытое вмешательство.

В Болгарии снова горит склад боеприпасов.

Глава британской МИ-5 говорит о саботаже, организованном с помощью преступников, о вмешательстве в демократические процессы и о кибератаках на критически важную инфраструктуру.

То есть война России против Запада давно не сводится только к танками, пересекающим границу.

Она может выглядеть как пожар.

Как кибератака.

Как политическое вмешательство.

Как диверсия.

И пока все это происходит, Путин продолжает объяснять миру, кто здесь создает нестабильность.

Путин сам ответил на свой вопрос

Мне кажется, самое смешное в его речи то, что он фактически сам себя описал.

Он говорит о государствах, мыслящих имперскими категориями. О тех, кто вмешивается в дела других стран. О тех, кто создает конфликты. О "диких джунглях".

Так вот, далеко ходить не нужно.

Путин годами пытается доказать, что вокруг России – джунгли.

Проблема лишь в том, что становится все более очевидным: эти джунгли он создает собственными руками.

И каждый раз, когда он выходит на очередную международную площадку с лекцией о справедливом мире, стоит помнить одну простую вещь.

Пока Путин рассказывает, как должен выглядеть "цветущий сад", его ракеты продолжают оставлять после себя руины.