Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Также ISW проанализировал последние речи Путина.

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Заявления Путина и Лаврова – "бред седых кобыл"

Давидюк отметил, что заявления Путина и Лаврова – это "бред седых кобыл". Только Лавров – это "внешне кобыла", а Путин – "внутренне". Речь Путина заключалась в том, что Россия сама напала, поэтому теперь в блокаде и теперь россияне – евреи, а Западный мир – фашисты.

Просто когда ты все это вкладываешь в умную здоровую голову, оно не складывается. Нет логики, как это разложить. Соглашаюсь об "орвелизме", но Орвел писал разумные вещи, а то, что говорит Путин - это "кретинизм" высшей пробы,

– заметил политолог.

Он добавил, что Путин – просто идиот. Они считают, что они евреи, потому что Шнурова из группы "Ленинград" куда-то не пустили или Собчак не пустили в бар в Тбилиси. Но евреев сжигали, как россияне Мариуполь. А их просто не пускают в кафе.

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Путин думает о Гааге

По словам политолога, у Путина в голове еще и Гаага. Если психолог разберет его речь, то можно будет понять, что Путин готовится к Гааге. Пожалуй, он даже фильмы о Гааге смотрит. Один совет ему, пусть возьмет крем для кожи, потому что наручники старую кожу будут натирать.

"Он готовится к тюрьме, он чувствует это поражение. То, что он говорит, что они евреи, то евреи стали жертвами, а эти жертвами себя объявили. Хотя на самом деле они фашисты, которые убивают, насилуют, и они готовы на изоляцию. Кроме того, нам нужно будет принять закон о "рашизме", - подчеркнул Давидюк.

Как он отметил, "рашизм" должен быть равноцен фашизму, и чтобы все последователи были наказаны. Чтобы Россия еще 50 лет отмывалась от этой идеологии. Гитлеру памятники не ставят. Наши военные сейчас на поле боя борются за победу, а политики должны думать о будущем.

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