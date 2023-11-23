Участие российского диктатора в подобных мерах может быть плохим признаком. Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Выступление Путина на G20

Путин в своем "выступлении", которое читал по бумажке, не обошел тему войны. Теперь он обвиняет Украину, которая "отказалась от переговоров". Россия же якобы "готова к мирным переговорам".

"Я считаю, что сам факт допуска Путина на саммит G20 цивилизованных стран и возможность дать рассказывать ему истории, что "у нас декрет, я готов разговаривать, вот мои условия" – зачем его легализуете? Все же шло хорошо: суд выдал ему ордер за похищение детей. А теперь он вылезает и по бумажке читает", – отметил политтехнолог.

Борис Тизнгаузен о заявлениях Путина на саммите G20: смотреть видео

Кроме Украины, Путин упомянул и о войне ХАМАС с Израилем. Мол, война – всегда трагедия и что события в Секторе Газа "впечатляют", ведь там якобы "уничтожают гражданское население". Это циничные заявления и дальше в борьбе с Путиным большую роль должны сыграть партнеры Украины.

"Он кайфует, смотрите: меня на 20-ку позвали. Меня настораживает то, что его все чаще куда-то зовут или он кого-то к себе зовет, дают возможность выговориться и он спекулирует на теме переговоров. Удивительно, что его туда позвали. Таким образом отношение меняется, но я бы не сказал, что на сторону Путина склоняются весы. Все будет зависеть от нас и наших партнеров", – добавил Тизенгаузен.

Отметим, что Путин впервые после 2021 года принял участие в саммите G20. Он также заявил, что подрыв "Северного потока" – это "акт государственного терроризма". Вспомнил о проблемах мировой экономики и в очередной раз соврал, что они, мол, не связаны с Россией.

Саммит G20: что известно