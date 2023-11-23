Участь російського диктатора у подібних заходах може бути поганою ознакою. Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Виступ Путіна на G20

Путін у своєму "виступі", який читав з папірця, не оминув тему війни. Тепер він звинувачує Україну, яка "відмовилася від переговорів". Натомість Росія нібито "готова до мирних перемовин".

"Я вважаю, що сам факт допуску Путіна на саміт G20 цивілізованих країн і можливість дати розказувати йому історії, що "у нас декрет, я готовий розмовляти, ось мої умови" – навіщо його легалізуєте? Все ж йшло добре: суд видав йому ордер за викрадення дітей. А тепер він вилазить і з папірця читає", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизнгаузен про заяви Путіна на саміті G20: дивитись відео

Крім України Путін згадав і про війну ХАМАС з Ізраїлем. Мовляв, війна – завжди трагедія і що події в Секторі Гази "вражають", адже там буцімто "нищать цивільне населення". Це цинічні заяви і надалі в боротьбі з Путіним велику роль мають зіграти партнери України.

"Він кайфує, дивіться: мене на 20-ку покликали. Мене насторожує те, що його дедалі частіше кудись кличуть чи він когось до себе кличе, дають можливість виговоритися і він спекулює на темі перемовин. Дивно, що його туди покликали. У такий спосіб відношення змінюється, але я б не сказав, що на бік Путіна схиляються ваги. Все залежатиме від нас і наших партнерів", – додав Тизенгаузен.

Зазначимо, що Путін вперше після 2021 року взяв участь у саміті G20. Він також заявив, що підрив "Північного потоку" – це "акт державного тероризму". Згадав про проблеми світової економіки і вчергове збрехав, що вони, мовляв, не пов'язані з Росією.

Саміт G20: що відомо