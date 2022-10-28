Публика бункерного деда

Основной посыл: злой американский империализм вас угнетает, а Россия – за многополярный мир, где интересы всех учитываются.

О главном Чего Украине стоила политическая и культурная шизофрения

Эта речь прекрасно зайдет в социалистически ориентированном населении третьего мира. Они там найдут то, к чему стремятся: социальную справедливость, освобождение от колониального гнета, высшее место своих автократических деспотий в новом мировом порядке.

И, конечно, никому не придет в голову задуматься, почему Путин так горячо призывает учесть интересы всех наций и одновременно прямо сейчас убивает украинцев, абсолютно не учитывая наш интерес выжить.

Никто не спросит, как чувак, чья страна поработила и истребила более двухсот народов и который прямо сейчас утилизирует на войне бурят, тувинцев, другие малые народы московии, может что-то говорить о недопустимости колониального гнета?

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Крыса уже не выйдет из тупика

Но есть и хорошие новости. Так же, как старшие китайские товарищи, Путин выглядит старым горбатым "Запорожцем" на гонках Формулы-1. Даже дизайн сцены Валдайского экономического форома – главного события года для одной из самых богатых стран мира – выглядит, как сцена в доме культуры спиртзавода в Андрушевке в 1980 году.

Он не может выиграть. Его время истекло. Российская геронтология может еще натворить много бед. Но крыса уже в углу. Вокруг него все больше врагов. Он отчаянно ищет выход, любой ценой. Цена будет для крысы неподъемной. Просто отползти и сделать вид, что так и было, уже не получится.

Важное – Путин произнес очередную безумную речь на Валдайском форуме: смотрите видео