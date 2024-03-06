Кроме этого, российский диктатор критиковал национализм в Украине, ведь он якобы мешает объединению. Он назвал это “ядом”.
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Путин снова вспомнил Бандеру
Владимир Путин на выступлении во время церемонии закрытия Всемирного форума молодежи, проходившего в Сочи, в очередной раз прокомментировал отношения между Украиной и Россией. Он заявил, что уверен в том, что воссоединение россиян и украинцев на духовном уровне рано или поздно произойдет.
Не обошлось и без уже заявлений о "плохом национализме". Интересно, что на этот раз Путин не рассказывал о мнимых нацистах во власти в Украине.
Отвратительные проявления национализма – это яд, который отравляет жизнь многих народов, в частности сегодня в Украине,
– сказал Путин.
Кроме этого, российский президент снова уцепился за бандеровцев и убеждал, что они якобы сотрудничали с Гитлером. Путин жаловался на то, что в Украине уважают Степана Бандеру и с его портретами ходят по большим городам.
Ранее на мероприятии выступал и Медведев
- Два дня назад в рамках того же "Всемирного форума молодежи" экс-президент России Дмитрий Медведев распространял почти идентичные тезисы. Он утверждал, что "границы России нигде не заканчиваются", а также что Украина плохо влияет сама на себя.
- "Вишенкой" на торте стал референс на книгу Леонида Кравчука – Медведев заявил, что "Украина – это Россия". В это время за его спиной отображалась воображаемая карта мира, на которой территории нашего государства поделены между другими странами. Больше всего в фантазии этого "картографа" досталось России.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман заметил, что слова Медведева – это настоящие планы России. По его мнению, нужно взять "карту мира", на фоне которой выступал Медведев, и отнести в Госдеп и Конгресс США. Это бы показало, насколько важным для Украины является оружие.