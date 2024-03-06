Кроме этого, российский диктатор критиковал национализм в Украине, ведь он якобы мешает объединению. Он назвал это “ядом”.

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Путин снова вспомнил Бандеру

Владимир Путин на выступлении во время церемонии закрытия Всемирного форума молодежи, проходившего в Сочи, в очередной раз прокомментировал отношения между Украиной и Россией. Он заявил, что уверен в том, что воссоединение россиян и украинцев на духовном уровне рано или поздно произойдет.

Не обошлось и без уже заявлений о "плохом национализме". Интересно, что на этот раз Путин не рассказывал о мнимых нацистах во власти в Украине.

Отвратительные проявления национализма – это яд, который отравляет жизнь многих народов, в частности сегодня в Украине,

– сказал Путин.

Добавим! Такие заявления особенно интересны, учитывая то, что сам Путин неоднократно называл себя националистом. Более того, например, в 2018 году он прямо сказал, что является "настоящим и правильным" националистом. Тогда российский президент убеждал, что именно "эффективный" национализм ориентирован на сохранение многонациональной России.

Кроме этого, российский президент снова уцепился за бандеровцев и убеждал, что они якобы сотрудничали с Гитлером. Путин жаловался на то, что в Украине уважают Степана Бандеру и с его портретами ходят по большим городам.

Ранее на мероприятии выступал и Медведев