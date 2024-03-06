Окрім цього, російський диктатор критикував націоналізм в Україні, адже він нібито заважає об'єднанню. Він назвав це "отрутою".
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Путін знову згадав Бандеру
Владімір Путін на виступі під час церемонії закриття Всесвітнього форуму молоді, що проходив у Сочі, вкотре прокоментував відносини між Україною та Росією. Він заявив, що упевнений у тому, що возз'єднання росіян та українців на духовному рівні рано чи пізно відбудеться.
Не обійшлося й без вже заяв про "поганий націоналізм". Цікаво, що цього разу Путін не розповідав про уявних нацистів у владі в Україні.
Огидні прояви націоналізму – це отрута, яка отруює життя багатьох народів, зокрема сьогодні в Україні,
– сказав Путін.
Окрім цього, російський президент знову вчепився за бандерівців та переконував, що вони нібито співпрацювали з Гітлером. Путін скаржився на те, що в Україні поважають Степана Бандеру і з його портретами ходять великими містами.
Раніше на заході виступав і Медведєв
- Два дні тому у рамках того ж "Всесвітнього форуму молоді" експрезидент Росії Дмітрій Медвєдев поширював майже ідентичні тези. Він стверджував, що "кордони Росії ніде не закінчуються", а також що Україна погано впливає сама на себе.
- "Вишенькою" на торті став референс на книгу Леоніда Кравчука – Медведєв заявив, що "Україна – це Росія". У цей час за його спиною відображалася уявна карта світу, на якій території нашої держави поділені між іншими країнами. Найбільше в фантазії цього "картографа" перепало Росії.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що слова Медведєва – це справжні плани Росії. На його думку, потрібно взяти "мапу світу", на тлі якої виступав Медведєв, та віднести у Держдеп і Конгрес США. Це б показало, наскільки важливою для України є зброя.