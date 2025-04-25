Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ArmiaInform.

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В каком случае мужчину выводят в распоряжение

Так, чаще всего в распоряжение выводят военнослужащих, которые находятся на длительном лечении после ранения, или тех, кого признали непригодными, или ограниченно годными для службы или ограниченно годными для службы в таком подразделении. То есть они не могут выполнять свои обязанности на определенной должности, и одновременно не могут быть уволены из армии. Поэтому они вынуждены определенное время ждать увольнения или перевода в другие части.

Однако на этом перечень оснований для вывода в распоряжение военнослужащих не заканчивается. Вот некоторые из оснований:

расформирование (реформирование) воинской части или сокращение штатных должностей, если не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военнослужащих;

понижение в должности в порядке дисциплинарного взыскания или назначение на более низкую должность на основании заключения аттестации, если невозможно сразу назначить военнослужащего на более низкую должность;

возвращение военнослужащих, которые были направлены за границу для прохождения военной службы или обучения, - в случае невозможности назначения на должность;

отчисление слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;

отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства;

если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены такие наказания, как арест или содержание в дисциплинарном батальоне;

если военнослужащие отсутствуют более десяти суток;

пребывание военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в случае расформирования воинской части и при отсутствии возможности переместить такого военнослужащего на вакантную должность.

Полный перечень оснований можно посмотреть в Указе Президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины".

В большинстве случаев военные, зачислены в распоряжение, продолжают службу и выполняют задачи, определены командиром, к которому они направлены. Исключение – военнослужащие, которые находятся на длительном лечении, в отпуске по уходу за ребенком или в отношении которых применены меры пресечения.

Кстати, ранее Минобороны объяснило разницу между приказом и распоряжением. Некоторые военные ожидают приказ, хотя на самом деле им приходит распоряжение.