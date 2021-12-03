О деталях спецоперации по задержанию Цемаха рассказал полковник запаса ВСУ Роман Червинский. Разведчики вывозили боевика в бессознательном состоянии и на инвалидной коляске.

Ранее "Блин, стопудово гражданский борт": годовщина сбития рейса MH17 и произвола террористов

Перед спецоперацией консультировались с врачами

Таким образом, удалось без подозрения преодолеть все блокпосты боевиков. Прежде разведчики консультировались с медицинскими работниками, которые подготовили "необходимые" для легенды диагнозы.

Мы создали легенду и подготовили документы, указывающие, что этот человек болен и находится под наркозом. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, пройдя три блокпоста,

– рассказал Червинский.

Все время Цемах находился на заднем кресле автомобиля, в машине в это время было и инвалидное кресло. Создавалось впечатление, что это был дедушка, которого перевозят родственники. Линию разграничения террорист преодолел уже в инвалидном кресле.

Во время операции погиб один офицер разведки

Во время операции погиб один офицер-контрразведчик. Он наступил на мину и погиб, еще один разведчик получил ранения. Червинский подчеркнул, что такую ​​операцию не проводила ранее ни одна спецслужба за время независимости Украины.

Читайте также: Боевик Цемах подал в Европейский суд жалобу на Украину и Нидерланды – росСМИ

Кратко о задержании и обмене Цемаха: