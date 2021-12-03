О деталях спецоперации по задержанию Цемаха рассказал полковник запаса ВСУ Роман Червинский. Разведчики вывозили боевика в бессознательном состоянии и на инвалидной коляске.
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Перед спецоперацией консультировались с врачами
Таким образом, удалось без подозрения преодолеть все блокпосты боевиков. Прежде разведчики консультировались с медицинскими работниками, которые подготовили "необходимые" для легенды диагнозы.
Мы создали легенду и подготовили документы, указывающие, что этот человек болен и находится под наркозом. Благодаря этому мы провезли Цемаха от Снежного до Донецка, пройдя три блокпоста,
– рассказал Червинский.
Все время Цемах находился на заднем кресле автомобиля, в машине в это время было и инвалидное кресло. Создавалось впечатление, что это был дедушка, которого перевозят родственники. Линию разграничения террорист преодолел уже в инвалидном кресле.
Во время операции погиб один офицер разведки
Во время операции погиб один офицер-контрразведчик. Он наступил на мину и погиб, еще один разведчик получил ранения. Червинский подчеркнул, что такую операцию не проводила ранее ни одна спецслужба за время независимости Украины.
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Кратко о задержании и обмене Цемаха:
- Владимир Цемах – главный свидетель и подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году малайзийского Boeing-777.
- Украинские разведчики вывезли Цемаха с территории оккупированного Донбасса в начале 2019 года.
- В сентябре 2019 года Цемаха передали России в рамках обмена на 35 украинских пленных.