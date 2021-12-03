Про деталі спецоперації з затримання Цемаха розповів полковник запасу ЗСУ Роман Червінський. Розвідники вивозили бойовика у непритомному стані та на інвалідному візку.

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Перед спецоперацією консультувались з лікарями

У такий спосіб вдалось без підозри подолати усі блокпости бойовиків. Перед тим розвідники консультувались з медичними працівниками, які підготували "необхідні" для легенди діагнози.

Ми створили легенду та підготували документи, які вказували, що ця людина хвора і перебуває під наркозом. Завдяки цьому ми провезли Цемаха від Сніжного до Донецька, пройшовши три блокпости,

– розповів Червінський.

Увесь час Цемах перебував на задньому кріслі автівки, у машині у цей час було і інвалідне крісло. Складалось враження, що це був дідусь, якого перевозять родичі. Лінію розмежування терорист подолав уже в інвалідному кріслі.

Під час операції загинув один офіцер розвідки

Під час операції загинув один офіцер-контррозвідник. Він наступив на міну та загинув, ще один розвідник отримав поранення. Червінський наголосив, що такої операції не проводила раніше жодна спецслужба за час незалежності України.

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Коротко про затримання і обмін Цемаха: