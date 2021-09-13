Кадры уничтожения урожая арбузов в Херсонской области обнародовали в сети. Пользователи активно реагируют на видео.

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Фермеры уничтожают арбузы

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы. В результате бахчевые разбиваются.

Вот как-то так. Михайловка,

– подписали ролик.

Пользователи сети активно отреагировали на уничтожение арбузов.

Реакция сети на снижение бахчевых

"Почему не отдали никому?",

"Лучше бы мне привезли",

"Жалко людям, отдали бы, животным на ферму или курам в курятник",

"Могли отдать в детский дом",

"Жалко ребят, выращивали, а покупателей нет",

"Правильно сделали. Их товар, что хотят, то и делают",

"Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались в полной заднице, даже не в нуле. И вы еще будете рассказывать, кому нам, что везти?".

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