Кадри знищення урожаю кавунів у Херсонській області оприлюднили у мережі. Користувачі активно реагують на відео.

Читайте також Кавунова криза: фермери змушені дешево віддавати врожай

Фермери знищують кавуни

На опублікованому відео можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни. У результаті баштанні розбиваються.

Ось якось так. Михайлівка,

– підписали ролик.

Користувачі мережі активно відреагували на знищення кавунів.

Реакція мережі на зниження баштанних

"Чому не віддали нікому?",

"Краще б мені привезли",

"Шкода людям, віддали б, тваринам на ферму або курям в курник",

"Могли віддати в дитячий будинок",

"Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає",

"Правильно зробили. Їхній товар, що хочуть, те й роблять",

"Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Опинилися в повній дупі, навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти?".

На Херсонщині знищують кавуни: дивіться відео

Кавунова криза в Україні: що відомо