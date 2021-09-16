Этот пожар называют одним из самых сложных в стране, потому что распространению огня способствовал сильный ветер. Победить стихию помог дождь.

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Последствия пожара

В общем огонь уничтожил 9 700 гектаров леса. Из-за стихии спасатели эвакуировали около 3 000 человек. Во время борьбы с огнем погиб 1 пожарный.

Также пожар задел заповедник, в котором растет испанская пихта. Это уникальное хвойное дерево, которое растет только в этом регионе.

Работа пожарных не завершена, поскольку до сих пор есть еще несколько активных очагов огня, однако они уже не так опасны. Поэтому все эвакуированные возвращаются в свои дома.

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