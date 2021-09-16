Цю пожежу називають однією з найскладніших в країні, бо поширенню вогню сприяв сильний вітер. Перемогти стихію допоміг дощ.

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Наслідки пожежі

Загалом вогонь знищив 9 700 гектарів лісу. Через стихію рятувальники евакуювали близько 3 000 людей. Під час боротьби з вогнем загинув 1 пожежник.

Також пожежа зачепила заповідник, у якому росте іспанська ялиця. Це унікальне хвойне дерево, яке росте тільки у цьому регіоні.

Робота пожежників не завершена, оскільки досі є ще декілька активних осередків вогню, однак вони вже не такі небезпечні. Тому усі евакуйовані повертаються у свої домівки.

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