Цю пожежу називають однією з найскладніших в країні, бо поширенню вогню сприяв сильний вітер. Перемогти стихію допоміг дощ.
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Наслідки пожежі
Загалом вогонь знищив 9 700 гектарів лісу. Через стихію рятувальники евакуювали близько 3 000 людей. Під час боротьби з вогнем загинув 1 пожежник.
Також пожежа зачепила заповідник, у якому росте іспанська ялиця. Це унікальне хвойне дерево, яке росте тільки у цьому регіоні.
Робота пожежників не завершена, оскільки досі є ще декілька активних осередків вогню, однак вони вже не такі небезпечні. Тому усі евакуйовані повертаються у свої домівки.
Пожежа в Іспанії: все, що треба знати
- 9 вересня 2021 року в Іспанії спалахнула лісова пожежа. Місцева влада підозрює, що причиною міг стати підпал, оскільки вогонь почав лютувати ввечері.
- Найскладнішою була ситуація в автономній спільноті Галісія. Там вогонь впритул наблизився до житлових будинків.
- Пожежа стала найгіршою в Андалусії з 2012 року, коли через необережність людей, які палили стерню, вигоріли понад 8000 гектарів.