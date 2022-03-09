Журналисты поговорили с мужчиной, который выжил после наезда на его машину (на самом деле это был зенитно-ракетный комплекс). Тогда прохожие достали его из автомобиля и вызвали "скорую".

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Украинец со слезами на глазах благодарит своих спасателей. Он даже рассказал подробности инцидента.

Проехала боевая машина, а за ним ЗРК выскочил... Не было никаких машин на дороге, а он резко свернул на мою полосу и сразу же произошел удар. Он отъехал назад. Потом ударил еще раз, и еще раз. Было три удара,

– рассказывает пострадавший.

Теперь мужчина, как только выздоровеет, планирует пойти в тероборону.

Пострадавший мужчина выжил и планирует идти в тероборону / Видео "Настоящее время"

К слову, главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовали личные данные оккупантов, которые бомбят украинские города. Списки всех – читайте в статье.

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