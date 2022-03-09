Журналісти поговорили із чоловіком, який вижив після наїзду на його машину танку (насправді це був зенітно-ракетний комплекс). Тоді перехожі дістали його з автомобіля та викликали "швидку".
До теми Загинули двоє однорічних малюків: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині
Українець зі сльозами на очах дякує своїм рятувальникам. Вінн навтіь розповів подробиці інциденту.
Проїхала бойова машина, а за ним ЗРК вискочив… Не було ніяких машин на дорозі, а він різко звернув на мою полосу і одразу ж стався удар. Він від’їхав назад. потім вдарив ще раз, і ще раз. Було три удари,
– розповідає постраждалий.
Тепер чоловік, як тільки одужає, планує піти в тероборону.
Постраждалий чоловік вижив і планує йти в тероборону / Відео "Настоящее время"
До слова, головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили особисті дані окупантів, які бомблять українські міста. Списки всіх – читайте у статті.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!