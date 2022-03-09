Журналісти поговорили із чоловіком, який вижив після наїзду на його машину танку (насправді це був зенітно-ракетний комплекс). Тоді перехожі дістали його з автомобіля та викликали "швидку".

До теми Загинули двоє однорічних малюків: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині

Українець зі сльозами на очах дякує своїм рятувальникам. Вінн навтіь розповів подробиці інциденту.

Проїхала бойова машина, а за ним ЗРК вискочив… Не було ніяких машин на дорозі, а він різко звернув на мою полосу і одразу ж стався удар. Він від’їхав назад. потім вдарив ще раз, і ще раз. Було три удари,

– розповідає постраждалий.

Тепер чоловік, як тільки одужає, планує піти в тероборону.

Постраждалий чоловік вижив і планує йти в тероборону / Відео "Настоящее время"



До слова, головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили особисті дані окупантів, які бомблять українські міста. Списки всіх – читайте у статті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!