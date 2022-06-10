Выжил только один – Гайдай подтвердил уничтожение группы вагнеровцев на Луганщине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной части Луганской области.

Вражеская база расположена на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне нагло оккупировали еще в 2014 году. ВСУ нанесли по базе точного удара, в результате чего она воспламенилась.

Тема "Украинское сафари продолжается": ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине

По словам Гайдая, выжить удалось только одному оккупанту. Данные разведки свидетельствуют, что все остальные вагнеровцы погибли под завалами.

Вчера нанесли наши военные такой мощный удар в Стахановом по центру, где находились вагнеровцы. По нашим данным, только один выжил,

– рассказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области сложная

Пока вся Луганщина страдает от плотных обстрелов врага. В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои, ВСУ работают на изматывание врага.

А трассу "Лисичанск – Бахмут", как бы сильно ее не обстреливали россияне, контролируют ВСУ. Гайдай сообщил, что оцепление нашим войскам в Луганской области не грозит.

При этом по-прежнему эвакуация возможна только из Лисичанска и Горной общины. Но она проходит тихо и без анонсов.

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Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин. Вчера, 9 июня, кафиры пытались вести штурмовые действия в направлении Почечного и Николаевки. Украинские воины нанесли им огневое поражение, поэтому враги отошли. Правда, там разрушены еще 9 домов.

Также за прошедшие сутки ВСУ отбили вражеский штурм на северо-западной окраине Тошковки.

К сожалению, зафиксированы разрушения 15 домов в Орехове, 6 – во Врубовке, 4 – в Лисичанске, еще 4 – в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

Также российские захватчики полностью уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке . Его массово забросали снарядами, в результате чего возник пожар. Пострадавших или жертв, к счастью, нет, поскольку в помещении при ударе никого не было.

За минувшие сутки в регионе отразили 7 атак врага. При этом в металлолом превратили 10 танков, 7 артиллерийских систем, 4 боевых бронированных машин, 3 специальных бронированных автомобиля, 4 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. ПВО сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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