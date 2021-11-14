На борту были девочка и ее отец, двое его коллег, пилот и две собаки. После аварии кроме ребенка был жив еще один из мужчин, однако он скончался в больнице.

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Девочку госпитализировали

Падение самолета подтвердили сотрудники береговой охраны. С помощью вертолета им удалось найти и забрать тела выживших. Однако медики успели госпитализировать лишь 11-летнюю девочку. Сейчас она находится в больнице.

Спасатели отметили, что для района остова Бивер авиакатастрофы являются большой редкостью. Кроме того, эта трагедия стала первым зафиксированным случаем падения самолета небольшой компании Island Airways.

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