На борту були дівчинка та її батько, двоє його колег, пілот та двоє собак. Після аварії крім дитини був живим ще один з чоловіків, однак він помер у лікарні.

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Дівчинку госпіталізували

Падіння літака підтвердили співробітники берегової охорони. За допомогою гелікоптера їм вдалося знайти та забрати тіла тих хто вижив. Однак медики встигли госпіталізувати лише 11-річну дівчинку. Зараз вона перебуває в лікарні.

Рятувальники зазначили, що для району остова Бівер авіакатастрофи є великою рідкістю. Крім того, ця трагедія стала першим зафіксованим випадком падіння літака невеликої компанії Island Airways.

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