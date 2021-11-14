На борту були дівчинка та її батько, двоє його колег, пілот та двоє собак. Після аварії крім дитини був живим ще один з чоловіків, однак він помер у лікарні.
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Дівчинку госпіталізували
Падіння літака підтвердили співробітники берегової охорони. За допомогою гелікоптера їм вдалося знайти та забрати тіла тих хто вижив. Однак медики встигли госпіталізувати лише 11-річну дівчинку. Зараз вона перебуває в лікарні.
Рятувальники зазначили, що для району остова Бівер авіакатастрофи є великою рідкістю. Крім того, ця трагедія стала першим зафіксованим випадком падіння літака невеликої компанії Island Airways.
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Останні авіакатастрофи у світі
- У Південному Судані 2 листопада зазнав аварії вантажний літак Ан-26, на борту якого були 5 людей. Усі вони загинули. Двоє із членів екіпажу були росіянами.
- Під російським Іркутськом 3 листопада зник вантажний літак Ан-12, на борту якого були 7 людей, двоє з яких – українці. Пізніше рятувальники знайшли уламки літака. Ніхто не вижив.