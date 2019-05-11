Выживание под открытым небом: на Черкащину съехались скауты со всей Украины

Свыше тысячи подростков со всей Украины собрались в Черкасской области, чтобы принять участие в экстремальном скаутском походе "Казацкими путями". Молодежь разбила палаточный городок возле Выграева и живет в условиях дикого леса. Организаторы подготовили массу развлечений – канатная дорога, скалодром, катание на лодках и десятки игр и квестов.

На пять дней они отказались от гаджетов и интернета, чтобы почувствовать вкус скаутской жизни. Тысячи скаутов со всей Украины расположились лагерем в лесу на берегу реки Рось.

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Там их учат выживанию под открытым небом и экстремальным соревнованиям. Все это чтобы закалить характер. К тому же, возраст участников значения не имеет и даже для самых маленьких здесь найдутся испытания. Участники убеждают, что жажда приключений у скаутов с детства, поэтому их не пугает ни ночевка в палатках, ни испытания.

Справившись с работой в лагерях – все выходят на спортивно-соревновательные локации. Самая большая очередь покататься на лодках-каяках по реке. После короткого инструктажа дети берутся за весла.

Дети любят кататься на лодках-каяках по реке

А еще молодежь учат вязать узлы, разжигать костер, и осваивать основы медицины и самозащиты. Кроме того, здесь целый ряд творческих мастерклассов и даже танцы. Всего организаторы подготовили более 50 локаций, развлечения, интерактивы и тренинги меняются по несколько раз на день.

Молодежь учат вязать узлы, разжигать костер и т. п

Заместитель председателя национальной организации скаутов Украины Владимир Изварин сообщил, что лагерь рассчитан на то, чтобы дети встретились, пообщались, провели активно время, приобрели новые навыки, попрактиковались в закреплении уже полученных умений и знаний, а также спланировали свой личностный рост на следующий год.

В сбор-поход "казацкими путями" участники собрались не только для активного отдыха, а в первую очередь – они приехали завоевывать новые звания и награды в скаутской гонке,

– добавил Изварин.

Впереди у путешественников еще экстремальная ночная игра с элементами скаутинга и зомби-квест. И все эти развлечения будут держать для детей в течение недели. И кроме спортивных игр и дисциплины скаутов здесь учат еще и объединяться с природой и не навредить ей.