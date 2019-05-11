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      Виживання просто неба: на Черкащину з'їхалися скаути з усієї України

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      Понад тисяча підлітків з усієї України зібралися у Черкаській області, аби взяти участь в екстремальному скаутському поході "Козацькими шляхами". Молодь розбила наметове містечко біля Виграєва та живе в умовах дикого лісу. Організатори підготували купу розваг – канатна дорога, скеледром, катання на човнах та десятки ігор і квестів.

      На п'ять днів вони відмовились від гаджетів та інтернету, аби відчути смак скаутського життя. Тисяча скаутів з усією України таборують у лісі на березі річки Рось. 

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      Там їх вчать виживанню просто неба та екстремальним змаганням. Все це аби загартувати характер. До того ж, вік учасників значення немає і навіть для наймолодших тут знайдуться випробування. Учасники переконують, що жага до пригод у скаутів з дитинства, тому їх не лякає ані ночівля у наметах їх не лякає, ані випробування.

      Впоравшись із роботою у таборах – всі виходять на спортивно-змагальні локації. Найбільша черга покататися на човнах-каяках по річці. Після короткого інструктажу діти беруться за весла.


      Діти люблять кататися на човнах-каяках по річці

      А ще молодь вчать в'язати вузли, розпалювати вогнище, та освоювати основи медицини та самозахисту. Крім того, тут ціла низка творчих майстеркласів і навіть танці. Загалом організатори підготували понад 50 локацій, розваги, інтерактиви та тренінги змінюються по кілька разів на день.

      Вогонь
      Молодь вчать в'язати вузли, розпалювати вогнище тощо

      Заступник голови національної організації скаутів України Володимир Ізварін повідомив, що табір розрахований на те, щоб діти зустрілись, поспілкувались, провели активно час, набули нових навичок, попрактикувались у закріплення вже отриманих умінь та знань, а також спланували свій особистісний зріст на наступний рік.

      У збір-похід козацькими шляхами учасники зібрались не лише для активного відпочинку, а найперше – вони приїхали виборювати нові звання та нагороди у скаутських перегонах,
      – додав Ізварін.

      Попереду у мандрівників ще екстремальна нічна гра з елементами скаутингу та зомбі-квест. І всі ці розваги триматимуть для дітей протягом тижня. Та окрім спортивних ігор та дисципліні скаутів тут вчать ще і єднатись з природою, і не нашкодити їй.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Черкас
      Джерело: 24 канал
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