Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Первые лица" выразил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он считает, что Украина должна начать серьезный разговор с союзниками.

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"Надо говорить о том, что это вызов для нашей национальной безопасности и нашего существования. Людей убивают на нашей территории", – заявил Климкин.

Климкин: Тест и вызов для Украины

По его словам, парламент должен провести конфиденциальные слушания и выяснить, каким образом СБУ защищает оппозиционеров соседних стран.

Это (смерть Шишова – 24 канал) – тест и вызов для нас. Я совершенно не преувеличиваю и не поднимаю ставки,

– заверил экс-министр.

Справка. Друг Виталия Шишова Юрий Щучко рассказал, что Служба безопасности Украины предупреждала активистов об угрозе и готовящемся покушении на их жизнь. Белорусов призвали быть осторожными. Но почему им не предоставили охрану – неизвестно.

К слову, российский журналист Аркадий Бабченко, на жизнь которого также пытались замахнуться, возмутился действиями СБУ. Он считает, что служба не то, что недоработала. Он считает, что служащие не работали вообще.

Интервью с Павлом Климкиным на 24 канале: смотрите видео

Смерть Шишова: коротко