Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Перші особи" висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він вважає, що Україна має розпочати серйозну розмову з союзниками.

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"Треба казати про те, що це виклик для нашої нацбезпеки та нашого існування. Людей вбивають на нашій території", – заявив Клімкін.

Клімкін: Тест і виклик для України

За його словами, парламент повинен провести конфіденційні слухання та з'ясувати, у який спосіб СБУ захищає опозиціонерів сусідніх країн.

Це (смерть Шишова – 24 канал) – тест і виклик для нас. Я абсолютно не перебільшую і не підіймаю ставки,

– запевнив ексміністр.

Довідка. Друг Віталія Шишова Юрій Щучко розповів, що Служба безпеки України попереджала активістів про загрозу та ймовірний замах на їхнє життя. Білорусів закликали бути обережними. Однак чому їм не надали охорони – невідомо.

До слова, російський журналіст Аркадій Бабченко, на життя якого також намагались замахнутись, обурився діями СБУ. Він вважає, що служба не те, що недопрацювала. Він вважає, що службовці не працювали взагалі.

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним на 24 каналі: дивіться відео

Смерть Шишова: коротко