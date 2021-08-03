Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що не варто перекладати відповідальність на когось іншого.
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"Повністю провина лежить на Лукашенку і його вбивцях. На іншого перекладати не будемо. Агресор – Росія, а вбивця – Лукашенко. Це 2 аксіоми, які не підлягають сумніву", – запевнив журналіст.
Бабченко: Спецслужби не спрацювали
Водночас він обурений тим, що Служба безпеки України не вжила жодних заходів, маючи інформацію про замах.
"Спецслужби не те, що недопрацювали – вони просто не працювали. Якщо є інформація, що на території вашої країни замовили вбивство, а ви – спецслужби, то звісно треба щось зробити, окрім того, що закликати бути обережними", – заявив журналіст.
До слова, на життя Бабченка також намагались замахнутись. Однак тоді йому одразу ж надали охорону, хоч він цього й не просив.
"В СБУ сказали: "Будьте обережні". І все. Що означає бути обережними? Під ноги дивитись? Як людина може запобігти замаху, якщо за ним спеціально виїхали ескадрони смерті диктатури", – зауважив Бабченко.
Бабченко про смерть Шишова: дивіться відео
Загибель Шишова: головне
- Білоруський активіст Віталій Шишов зник 2 серпня після того, як вийшов на пробіжку.
- Його шукали добу – тіло знайшли повішеним у парку поблизу його будинку.
- Варто зауважити, що зашморг був на висоті 3 метри 8 сантиметрів. Водночас поруч були лише 2 невисоких пеньки, висотою 50 та 60 сантиметрів.
- Сам активіст неодноразово заявляв про те, що за ним стежать та погрожують.
- Друзі та дівчина Шишова впевнені, що його вбили. У версію самогубства вони не вірять.