Таку думку висловив журналіст Аркадій Бабченко в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що не варто перекладати відповідальність на когось іншого.

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"Повністю провина лежить на Лукашенку і його вбивцях. На іншого перекладати не будемо. Агресор – Росія, а вбивця – Лукашенко. Це 2 аксіоми, які не підлягають сумніву", – запевнив журналіст.

Бабченко: Спецслужби не спрацювали

Водночас він обурений тим, що Служба безпеки України не вжила жодних заходів, маючи інформацію про замах.

Важливо! Друг Шишова Юрій Щучко заявив, що СБУ попереджала їх про ймовірний замах та попросила бути обережними.

"Спецслужби не те, що недопрацювали – вони просто не працювали. Якщо є інформація, що на території вашої країни замовили вбивство, а ви – спецслужби, то звісно треба щось зробити, окрім того, що закликати бути обережними", – заявив журналіст.

До слова, на життя Бабченка також намагались замахнутись. Однак тоді йому одразу ж надали охорону, хоч він цього й не просив.

Довідка. Інформація про те, що Бабченка нібито розстріляли, з'явилась 29 травня 2018 року. Вже наступного дня в СБУ заявили, що журналіст живий. Вбивство інсценували, щоб знайти замовника. Організатором виявився Борис Герман.

"В СБУ сказали: "Будьте обережні". І все. Що означає бути обережними? Під ноги дивитись? Як людина може запобігти замаху, якщо за ним спеціально виїхали ескадрони смерті диктатури", – зауважив Бабченко.

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