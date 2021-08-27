Вызвали медиков: под Херсоном мужчина надел на пенис кольцо и не смог снять

В селе под Херсоном 60-летний мужчина надел на свой половой орган золотое кольцо, но снять его самостоятельно не удалось. На помощь ему приехали медики скорой помощи, которые госпитализировали мужчину в больницу.

Соседи 60-летнего мужчины не удивлены случившимся. В селе его называют чудаком.

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Кольцо пришлось разрезать

Неизвестно, что подтолкнуло мужчину на этот поступок, однако кольцо для полового органа было тесным, из-за чего он отек. Поэтому самостоятельно снять украшение ему не удалось.

Медики из скорой помощи тоже не смогли помочь мужчине, поэтому госпитализировали его в больницу. Там кольцо разрезали и сняли. Сразу же после этого он сбежал оттуда. Врачи жалуются, что пациент их даже не поблагодарил.

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