Вызывает сдержанный оптимизм: еще один украинский политзаключенный исчез из российской тюрьмы

Адвокат пленника Кремля Николая Карпюка не нашел своего подзащитного в тюрьме "Владимирский централ", где его прежде содержали. На днях ему вернули посылку, которая предназначалась политзаключенному. Причина: "адресат" выбыл.

Об этом сам адвокат Алексей Барановский сообщает на своей Facebook-странице.

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29 июля Карпюку не выдали посылку – якобы из-за того, что она была слишком тяжелая. Я уменьшил вес посылки с 27 до 19 килограммов. Однако 19 августа она снова вернулась из-за того, что "адресат выбыл",

– написал Барановский.

По его словам, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.

Барановский не исключил: в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.

Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из "Владимирского централа" пропал мой подзащитный Николай Карпюк. Это означает, что их обоих забрали с "насиженных мест" примерно в то же время, и это вызывает сдержанный оптимизм,

- заявил защитник Карпюка.

За что в России осудили Николая Карпюка?

26 мая 2016 года суд в РФ приговорил Николая Карпюка к 22,5 года заключения по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994 – 95 годах. При этом обвинение не предоставило никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.