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      Викликає стриманий оптимізм: ще один український політв’язень зник із російської в’язниці

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      Микола Карп'юк
      Микола Карп'юк / radiosvoboda.org

      Адвокат бранця Кремля Миколи Карп’юка не знайшов свого підзахисного у в’язниці "Володимирський централ", де його раніше утримували. Днями йому повернули посилку, яка призначалася політв’язню. Причина: "адресат" вибув.

      Про це сам адвокат Олексій Барановський повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

      Актуально: Де Балух: адвокати політв’язня не знають, куди його поділи російські тюремники

      29 липня Карпюку не видали посилку – нібито через те, що вона була заважка. Я зменшив вагу посилки з 27 до 19 кілограмів. Проте 19 серпня вона знову повернулася через те, що "адресат вибув",
      – написав Барановський.

      За його словами, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

      Барановський не виключив: найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.

      Можна було б подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але річ у тім, що в кінці минулого тижня з "Володимирського централу" пропав мій підзахисний Микола Карпюк. Це означає, що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в той самий час, і це викликає стриманий оптимізм,
      – заявив захисник Карп’юка.

      За що у Росії засудили Миколу Карпюка?26 травня 2016 року суд у РФ засудив Миколу Карпюка до 22,5 року ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. При цьому обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія
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