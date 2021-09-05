Воины Панджшера заявили, что разгромили тысячу талибов

Афганское сопротивление заявило, что взяло в окружение тысячу талибов. Причем большинство – ликвидировано, а других взяли в плен.

События разворачивались в северо-восточной части Панджшера. Об этом рассказал афганский журналист и представитель фронта сопротивления Фахим Даши. Зато талибы все отрицают.

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Представители сопротивления заявили, что разгромили тысячу талибов

Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления окружили тысячи человек группировки боевиков "Талибана" в северо-восточной части Панджшера. Сотни талибов попали в плен.

Источники на местах сказали, что силы сопротивления захватили около 1500 талибов,

– говорится в сообщении.

Более того, журналист добавил – в других частях долины штата ситуация под контролем бойцов фронта, что выступают против талибов. Заверил, что они взяли в плен немало пакистанцев.

По словам Дашти, почти 1000 бойцов "Талибана" были либо убиты, либо ранены, либо попали в плен.

Талибы уверяют, что контролируют почти всю провинцию Панджшер

Зато талибы уверяют, что они уже отвоевали себе путь в столицу провинции Панджшер. Они заявили, что контролируют почти всю провинцию – 5 с 7 районов.

Представитель "Талибана" Билал Карими написал в твиттере, что им осталось захватить только город Базарак в провинции Панджшер.

Глава сопротивления посещал районы Панджшера

Издание "Sputnik Афганистан" написало в твиттере, что Ахмад Масуд, который возглавляет Фронт национального сопротивления (ФПО) посетил блокпост Паранде. По информации источников издания, он расположен в центре долины, рядом с Базараком.

То есть СМИ предполагают, что на самом деле центральные районы долины все еще под контролем Фронта сопротивления.

"А вот север и юг, вполне возможно, потеряны (впрочем, бои там явно еще идут)", – написало издание.

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