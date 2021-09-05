Воины Панджшера заявили, что разгромили тысячу талибов
Источник:Al Jazeera
Афганское сопротивление заявило, что взяло в окружение тысячу талибов. Причем большинство – ликвидировано, а других взяли в плен.
События разворачивались в северо-восточной части Панджшера. Об этом рассказал афганский журналист и представитель фронта сопротивления Фахим Даши. Зато талибы все отрицают.
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Представители сопротивления заявили, что разгромили тысячу талибов
Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления окружили тысячи человек группировки боевиков "Талибана" в северо-восточной части Панджшера. Сотни талибов попали в плен.
Источники на местах сказали, что силы сопротивления захватили около 1500 талибов,
– говорится в сообщении.
Более того, журналист добавил – в других частях долины штата ситуация под контролем бойцов фронта, что выступают против талибов. Заверил, что они взяли в плен немало пакистанцев.
По словам Дашти, почти 1000 бойцов "Талибана" были либо убиты, либо ранены, либо попали в плен.
Талибы уверяют, что контролируют почти всю провинцию Панджшер
Зато талибы уверяют, что они уже отвоевали себе путь в столицу провинции Панджшер. Они заявили, что контролируют почти всю провинцию – 5 с 7 районов.
Представитель "Талибана" Билал Карими написал в твиттере, что им осталось захватить только город Базарак в провинции Панджшер.
Глава сопротивления посещал районы Панджшера
Издание "Sputnik Афганистан" написало в твиттере, что Ахмад Масуд, который возглавляет Фронт национального сопротивления (ФПО) посетил блокпост Паранде. По информации источников издания, он расположен в центре долины, рядом с Базараком.
То есть СМИ предполагают, что на самом деле центральные районы долины все еще под контролем Фронта сопротивления.
"А вот север и юг, вполне возможно, потеряны (впрочем, бои там явно еще идут)", – написало издание.
Что известно о борьбе Фронта сопротивления и талибов
- 15 августа 2021 года талибан заявил о захвате власти в Афганистане. Однако они не контролировали провинцию Панджшер.
- Там образовался Фронт национального сопротивления (ФПО). Возглавил его Ахмад Масуд – сын Ахмада Шаха Масуда, который вел борьбу против советских войск и против талибов в 1980-х, а затем – 1990-х годах.
- До сих пор из Афганистана поступает противоречивая информация о ситуации в провинции Панджшер – талибы говорят об окончательной победе, а силы сопротивления это опровергают.