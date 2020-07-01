Бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша задержали при содействии прокуратуры автономной республики. Ранее Ганыш был приговорен к 12 годам заключения за совершение государственной измены.

В прокуратуре Крыма объяснили, что на момент вступления приговора суда в законную силу Ганыш не находился под стражей. До этого времени преступник безосновательно продолжал находиться на свободе. Поэтому сейчас экс-депутата задержали и поместили в киевский СИЗО.

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Что известно о госизмене Ганыша