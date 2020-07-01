Поймали экс-депутата парламента Крыма Василия Ганыша, осужденного раньше за госизмену
Бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша задержали при содействии прокуратуры автономной республики. Ранее Ганыш был приговорен к 12 годам заключения за совершение государственной измены.
В прокуратуре Крыма объяснили, что на момент вступления приговора суда в законную силу Ганыш не находился под стражей. До этого времени преступник безосновательно продолжал находиться на свободе. Поэтому сейчас экс-депутата задержали и поместили в киевский СИЗО.
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Что известно о госизмене Ганыша
- 28 апреля 2015 года Ганыша задержали украинские правоохранители при выезде из Крыма. Бывший депутат был взят под стражу, поскольку находился в розыске. Генпрокуратура объявила ему подозрение в совершении государственной измены.
- В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша к 12 годам заключения за то, что тот способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".
- Сам осужденный отрицал вину. Ганыш утверждал, что всегда придерживался проукраинских взглядов и был единственным депутатом Верховного Совета Крыма, который проголосовал против проведения "референдума".
- Суд также расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.
- Экс-депутат также обязан выплатить 5789 гривен судебных издержек.
- Сам Ганиш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года.
- Ганиш также рассказывал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.