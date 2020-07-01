Колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша затримали за сприяння прокуратури автономної республіки. Раніше Ганиш був засуджений до 12 років ув’язнення за скоєння державної зради.

У прокуратурі Криму пояснили, що на момент набуття вироку суду законної сили Ганиш не перебував під вартою. До цього часу злочинець безпідставно продовжував перебувати на волі. Тож зараз ексдепутата затримали та помістили до київського СІЗО. Читайте також У "Слузі народу" розробляють закон про кримінальну відповідальність за підтримку анексії Криму Що відомо про держзраду Ганиша 28 квітня 2015 Ганиша затримали українські правоохоронці при виїзді з Криму. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки перебував у розшуку. Генпрокуратура оголосила йому підозру в скоєнні державної зради.

У листопаді 2018 року Дніпровський райсуд Києва засудив Ганиша до 12 років ув’язнення за те, що той сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".

Сам засуджений заперечував провину. Ганиш стверджував, що завжди притримувався проукраїнських поглядів і був єдиним депутатом Верховної Ради Криму, який проголосував проти проведення "референдуму".

і був єдиним депутатом Верховної Ради Криму, який проголосував проти проведення "референдуму". Суд також розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року.

Ексдепутат також був зобов'язаний виплатити 5789 гривень судових витрат.

Сам Ганиш стверджував, що не голосував за "конституцію", але підтвердив, що балотувався на місцевих "виборах" 2014 року.

Ганиш також розповідав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого Меджлісу, нібито щоб відтягнути частину голосів у кандидата від комуністичної партії.