Взялись за евреев: полиция требует у местной общины Коломыи адреса и телефоны ее членов
Полиция Ивано-Франковщины требует от главы еврейской общины Коломыи предоставить им копию устава и список членов общины. Также правоохранители хотят знать адреса этих людей, их номера телефонов, а также контактные данные студентов еврейской национальности города.
Такую информацию и письмо полиции обнародовал директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский на своей фейсбук-странице.
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Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской области обратился с этим требованием непосредственно к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру.
Глава местной еврейской общины ответил полиции, что копия устава есть в госреестре, а список и телефоны своих членов правоохранителям не дадут, поскольку религиозные общины отделены от государства.
Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список евреев,
– возмутился Долинский.
Что известно о расистском скандале с мэром Ивано-Франковска Марцинкивым
- Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив требовал вывезти всех ромов города в Закарпатскую область. По его словам, правоохранители не справились с этой задачей.
- Впоследствии политик объяснил свое высказывание. Городской голова отметил, что никакой дискриминации в высказывании не видит.
- В то же время в МВД такие высказывания Франковского мэра осудили и назвали их дискриминационными.
- Заявление Марцинкива также резко осудили в ООН и посольстве США. Дипломаты заявили, что тщательно будут следить за ходом расследования дела. Там добавили, что нужно удвоить усилия в борьбе с языковой враждой и дискриминацией.
Смотрите видео 24 канала: мэр Ивано-Франковска попал в скандал из-за высказываний о ромах
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