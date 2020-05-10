Взялись за євреїв: поліція вимагає в місцевої громади Коломиї адреси та телефони їхніх членів

Поліція Івано-Франківщини вимагає від глави єврейської громади Коломиї надати їм копію статуту і список членів громади. Також правоохоронці хочуть знати адреси цих людей, їхні номери телефонів, а також контактні дані студентів єврейської національності.

Таку інформацію і лист поліції оприлюднив директор Українського єврейського центру Едуард Долінський на своїй фейсбук-сторінці.

Цікаво Скандал із вивезенням ромів з Івано-Франківська: що кажуть правозахисники та ООН

Департамент стратегічних розслідувань Івано-Франківської обласної звернувся з цією вимогою безпосередньо до глави єврейської громади Коломиї Якова Заліщікера.

Глава місцевої єврейської громади відповів поліції, що копія статуту є в держреєстрі, а список і телефони своїх членів правоохоронцям дадуть, оскільки релігійні громади відділені від держави.

Цікаво, що в 1941 нацисти і українська допоміжна поліція теж вимагали надати список усіх євреїв,

– обурився Долинський.

Що відомо про ксенофобський скандал з мером Івано-Франківська Марцінківим

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вимагав вивезти усіх ромів міста в Закарпатську область. За його словами, правоохоронці не впоралися з цим завданням.

Згодом політик пояснив своє висловлювання. Міський голова наголосив, що ніякої дискримінації у висловлюванні не вбачає.

Водночас у МВС такі вислови франківського мера засудили та назвали їх дискримінаційними.

Заяву Марцінківа також різко засудили в ООН та посольстві США. Дипломати заявили, що ретельно стежитимуть за ходом розслідування справи. Там додали, що потрібно подвоїти зусилля в боротьбі з мовою ворожнечі та дискримінацією.

Дивіться відео 24 каналу: мер Івано-Франківська втрапив у скандал через висловлювання про ромів